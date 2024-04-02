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Ordu'da patpat kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Kumru-Korgan karayolu Ayazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Kumru yolunda seyir halinde bulunan Aydoğan Güzelce (47) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye uçtu ve orada bulunan ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yapan sürücü Aydoğan Güzelce ve yanında bulunan oğlu Eren Güzelce'nin (15) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediler.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fatsa Ordu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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