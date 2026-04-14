Ordu'da telefon hırsızlığı kamerada

Ünye ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsız, vitrini taşla kırarak çok sayıda akıllı telefonu çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası polis, hırsızın eşkalini belirleyip yakalamak için çalışmalara başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece yarısı yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Telefon dükkanını hedef alan şüpheli, vitrini taşla kırarak kısa sürede çok sayıda cihazı alıp kaçtı.

Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Nuh ve Onur Fırıncı kardeşlere ait cep telefonu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gece saatlerinde kapalı olan iş yerinin çevresinde bir süre dolaştı. Şüpheli, daha sonra eline aldığı taşla vitrini sert şekilde kırdı. Camın parçalanmasının ardından içeri uzanan zanlı, ulaşabildiği akıllı telefonları hızla alarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah iş yerlerini açmak için gelen işletme sahipleri, karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler ayrıca kırılan vitrinde ve çevresinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi.

Eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması ve çalınan telefonların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
