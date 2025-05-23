Ordu'da Atölyede Yangın: 400 Bin Liralık Zarar

Ordu'da Atölyede Yangın: 400 Bin Liralık Zarar
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Ordu'nun Kumru ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangında yaklaşık 400 bin lira maddi zarar meydana geldi. Olay, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir atölyede çıkan yangında yaklaşık 400 bin liralık maddi zarar meydana geldi.

Olay, ilçenin Fizme Mahallesi'nde öğleden önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yetişen isimli marangoza ait atölyede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu atölye ve içerisinde bulunan makineler de yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Atölye sahibi Ahmet Yetişen, yangının bir anda çıktığını, atölye ve içerisindeki makinelerin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Atölye içerisinde şarjlı makinelerinde olduğunu ifade eden Yetişen yangının, bataryaların patlaması sonucu çıkmış olabileceği düşündüğünü, yaklaşık 400 bin liralık zararın olduğunu da sözlerine ekledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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