Öğretmenini darp eden öğrenciyi, güvenlik böyle etkisiz hale getirdi

ABD'de bir okulun spor salonunda yaşanan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede infiale yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği açıklanmayan bir öğrenci, ders sırasında öğretmenine saldırarak darp etmeye başladı. O anlar salondaki öğrencilerin şaşkın bakışları arasında yaşandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Saldırıyı fark eden okulun güvenlik görevlisi hızla devreye girdi. Görüntülerde, görevlinin öğrenciyi havaya kaldırarak sert bir şekilde yere vurduğu ve etkisiz hale getirdiği görüldü.

ÖĞRENCİLER ALKIŞLARLA KARŞILIK VERDİ

Olayın ardından spor salonundaki diğer öğrenciler güvenlik görevlisinin hareketini alkış ve sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Görüntüler ülkede geniş yankı uyandırdı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, öğrencinin ve öğretmenin sağlık durumuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.