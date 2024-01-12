Nusaybin'de adliye çıkışında kavga çıktı

Mardin'in Nusayabin ilçesinde adliye çıkışı iki grup arasında yaşanan kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Hükümet Konağı önünde adliye çıkışı iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga sona erdi. Ölen ve yaralananın olmadığı kavgada polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN