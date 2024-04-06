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Niğde'de yol verme kavgasında otobüs şoförünü vuran şahıs tutuklandı

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Niğde'de yol verme kavgasında otobüs şoförünü vuran şahıs tutuklandı.

Halk otobüsü şoförü M.E. (55) ile otomobil sürücüsü Y.A.M arasında Niğde merkez Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine halk otobüsü şoförü otomobil sürücüsünün aracına sopa ile saldırmış ardından sürücü Y.A.M. aracında bulunan tüfekle halk otobüsü şoförünü bacağından vurarak yaralamıştı. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.A.M. bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bacağından vurulan ve ameliyata alınan otobüs şoförü M.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde 3.Sayfa Güncel Haberler

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