Niğde'de tır köprüye sıkıştı - Haberler

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Niğde'de tır köprüye sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Niğde'de tır köprüye sıkıştı

Niğde'de kamyonet ve traktör yüklü tır, üst geçide sıkıştı.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de kamyonet ve traktör yüklü tır, üst geçide sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolu Polis Okulu köprülü kavşakta Numan Y. yönetimindeki 42 DIA 35 plakalı tırın dorsesindeki kamyonetin kasası üst geçide sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Sıkışma nedeniyle kamyonetin kasasında ve arkasındaki traktörde maddi hasar meydana geldi. Kapanan yol, tırın kurtarılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamyonet, Traktör, Polis, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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