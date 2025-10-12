Niğde'de Dağcılar Tipi Sebebiyle Yolda Kaldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan grubun tipi nedeniyle yollarını kaybettiği ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Demirkazık Dağı Külah mevkiinde, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettikleri bilgisi alınmıştır. Ekip ile kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları öğrenilmiştir. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup, olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir" denildi. - NİĞDE