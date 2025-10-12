Haberler

Niğde'de Dağcılar Tipi Sebebiyle Yolda Kaldı

Niğde'de Dağcılar Tipi Sebebiyle Yolda Kaldı
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan ve tipi nedeniyle yollarını kaybeden Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, ekiplerin yardımıyla iletişim kurarak yollarını buldu. Sağlık durumları iyi olan dağcıların güvenliği için AFAD ve JAK ekipleri bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı hazır bekliyor.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda tırmanış yapan grubun tipi nedeniyle yollarını kaybettiği ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Ekiple kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı Külah mevkiinde, tırmanış yapan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettiği ihbar üzerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu dağlık alanda ekiplerle iletişim kurulurken, dağcıların kendi imkanlarıyla yollarını buldukları öğrenildi.

Ekip üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, bölgedeki tipi ve kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemeye devam ettiği belirtildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, "Demirkazık Dağı Külah mevkiinde, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik dağcı ekibinin tipi nedeniyle yollarını kaybettikleri bilgisi alınmıştır. Ekip ile kurulan iletişim sonucu dağcıların yollarını buldukları öğrenilmiştir. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı bildirilmiş olup, olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde etkisini artırma ihtimaline karşı AFAD ve JAK ekiplerinin hazır kıta beklemesine karar verilmiştir" denildi. - NİĞDE

