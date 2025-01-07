Nevşehir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 5 Bin 370 Litre Ele Geçirildi

Nevşehir'de bir esnafın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre; 2 şahısın Aydın'dan Nevşehir'e gelerek zeytinyağı sattığını beyan ederek Zeynep Gökşen'in işlettiği markete zeytinyağı numunesi bıraktı. 2 saat sonra markete müşteri kılığında gelen çete üyeleri numune bırakılan zeytinyağından 5 litre satın alarak marketten ayrıldı. 2 saat sonra market çalışanı ile tekrar iletişime geçen çete üyesi 600 bidon yağ almak istediğini söyleyerek pazarlık yaptı. Kendisine deneme amaçlı bırakılan numune zeytinyağını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden destek isteyerek test ettiren Gökşen, durumu polise bildirdi. Zanlı H.K.; tekrar iş yerine gelerek sahte zeytinyağını satmak istediği sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının aracındaki aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ile 498 sahte etiket ele geçirildi.

Daha öncede aynı yöntemle 3 defa daha dolandırıcılık yapan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri 3 çete üyesinin yakalaması için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR