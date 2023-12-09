Nevşehir'de Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın

Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

NEVŞEHİR - Nevşehir'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Fevzi Çakmak caddesi İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. E.C.C idaresindeki 50 ACC 247 plakalı otomobil seyir halinde iken yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Ö. isimli kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Hatice Ö. olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken sürücü gözaltına alındı.