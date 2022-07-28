Nevşehir'de kaçak içki operasyonu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaçak içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaçak içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine yaptığı çalışmada bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelenin ev ve aracında yapılan aramada seri numaraları aynı olduğu tespit edilen 313 adet kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nevşehir Hisarcık Ürgüp 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Nevşehir'de kaçak içki operasyonu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.