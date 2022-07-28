Nevşehir'de kaçak içki operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de kaçak içki operasyonu

Nevşehir'de kaçak içki operasyonu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaçak içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaçak içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye kaçak içki getirileceği ihbarı üzerine yaptığı çalışmada bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelenin ev ve aracında yapılan aramada seri numaraları aynı olduğu tespit edilen 313 adet kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Hisarcık Ürgüp 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title