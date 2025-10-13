Haberler

Nevşehir'de 680 Bin Liralık Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine, internet üzerinden gerçekleşen 680 bin liralık dolandırıcılık girişimini son anda önledi. Şüpheli, aracın iki farklı fiyatta ilan edilmesi üzerine polis tarafından yakalandı.

Nevşehir'de dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Bir banka güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; 680 bin TL'lik dolandırıcılık girişimini son anda engelledi. Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesi amacıyla kuyumcular, döviz büroları, banka çalışanları ve özel güvenlik görevlileriyle bilgilendirme toplantıları yaparak Whatsapp ihbar hattı oluşturdu. Oluşturulan gruba üye olan bir bankanın güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, E.K. isimli şahsı dolandırıldığı şüphelisiyle telefonda görüşürken tespit etti. Yapılan incelemede, E.K.'ın satın almak istediği 50 EH 088 plakalı aracın internet ilanında iki farklı fiyatla yer aldığını fark ettiği öğrenildi. Aracın gerçek sahibi A.Z. A. iken, başka bir ilanda farklı bir şahıs, aracı piyasa değerinin çok altında bir fiyata satmaya çalıştı. Dolandırıcı, 680 bin liralık belirtilen IBAN hesabına gönderilmesini istedi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde E.K., dolandırılmadan engellendi.

Emniyet yetkilileri; vatandaşlara internet üzerinden araç veya ürün satın alırken şüpheli durumlarda mutlaka polis birimlerine bilgi verilmesi çağrısında bulundu. - NEVŞEHİR

