Nevşehir'de 49 müştekili Gold Emlak davasında şirket sahibi Yasemin İ. tutuklandı

Nevşehir'de aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı iddiasıyla onlarca kişinin mağdur olduğu Gold Emlak davasında, şirketin resmi sahibi Yasemin İ.'de tutuklandı. Mağdurların güvenlerini kazanmak için evlerine davet edildiklerini ve kendilerine bir bardak çay ikram edildiğini anlattığı davada, "Güvendik, 1 bardak çaya evimiz gitti" sözleri yaşanan mağduriyetin simgesi oldu.

Daha önce Ahmet Kağan İçağası ve Mehmet Fatih Y.'nin 49 müştekiye yönelik suçlardan 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldığı davada, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılama yapıldı. Anne Yasemin İ.'nin de tutuklandığı duruşma, eksik hususların giderilmesi için kasım ayına ertelendi.

Bir bardak çayla başlayan güven, ev ve para kaybıyla sonuçlandı

Gold Emlak mağdurlarından Zeliha Gülseren, şirket yetkililerinin güvenlerini kazanmak için kendilerini evlerine davet ettiklerini belirterek, yaşadıklarını anlattı. Gülseren, "Bize güven sağlamak için evlerine davet ettiler. Bir bardak çay ikram ederek bizi kandırdılar. Önce evimizi, sonra da paramızı aldılar. Bugün annesi Yasemin İ. de tutuklandı. Her ne kadar zararımız giderilmese de annesinin tutuklanması biraz olsun içimizi soğuttu. Çok sevinçliyiz" dedi.

"Tutuklanması bizim için büyük bir gelişme"

Mağdurlardan Memduh Altundal da anne Yasemin İ.'nin tutuklanmasını kendileri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Altundal, "Bugün Gold Emlak davasının duruşması vardı. Her ne kadar mağduriyetimiz giderilmese de annesi de tutuklandı. Bu tutuklama bizim için büyük bir gelişmeydi. Paramızı alan ve hesabına yatırtan kişi de anneleriydi" ifadelerini kullandı.

"Aynı daireyi birçok kişiye satmışlar"

Davada mağdur olduğunu belirten Nazım Gürel ise şirket yetkilileriyle iş yerinin yanında başlayan inşaat sayesinde tanıştığını söyledi. Uygun fiyata daire sahibi olma vaadiyle peşin ödeme yaptığını ancak dairenin kendisine teslim edilmediğini anlatan Gürel, şunları kaydetti:

"Benim iş yerimin yanında bir inşaata başlamışlardı. Her gün lüks arabalarla geliyorlardı. Bu sayede tanıştık. Daha sonra paraya ihtiyacı olduğunu, yaptığı daireleri ucuza vereceğini söyledi. Daireyi almam için beni ikna etti. Fiyatı uygun olduğu için peşin ödeme yaparak aldım. Aramızda noter sözleşmesi yaptık ama bir türlü daireyi teslim etmediler. Bize çözüm üretiyor gibi görünüp aynı daireyi birçok kişiye satmışlar. Anneleri de tüm bu sürecin içerisindeydi. Bugün o da tutuklandı."

"Oğlumun talimatıyla imzaladım"

Duruşmada savunma yapan Yasemin İ., şirkete zaman zaman yemek götürmek için gittiğini, orada bulunduğu sırada misafirlere çay ve kahve ikram ettiğini söyledi. Satış sözleşmelerindeki imzaları oğlunun talebi üzerine attığını belirten Yasemin İ., beraatini talep etti.

İstinaf mahkemesinin daha önce hakkında verilen beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanan Yasemin İ., bu duruşmada tutuklandı. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı kasım ayına erteledi.

49 müşteki, yaklaşık 90 milyon liralık mağduriyet iddiası

Gold Emlak hakkında, vatandaşların aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlatılmıştı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mağdur edildiği öne sürülmüştü.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, önceki yargılamada Ahmet Kağan İ. ile Mehmet Fatih Y.'yi 49 müştekiye yönelik suçlardan toplam 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırmış, Yasemin İ. hakkında ise beraat kararı vermişti.

Dosyayı inceleyen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, Yasemin İ.'nin şirket sahibi ve yetkilisi olması, satış sözleşmelerinde imzasının bulunması ve mağdurlarla doğrudan temas kurması gibi hususları değerlendirerek beraat kararını bozmuştu. İstinaf mahkemesi, diğer iki sanık hakkındaki hükümleri de eksik inceleme ve hatalı uygulamalar nedeniyle bozarak dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti. Kararda, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun daha ağır cezalar öngören 158/3. maddesinin uygulanması gerektiğine de dikkat çekilmişti.

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialarda, aynı dairelerin farklı kişilere satılması yoluyla yaklaşık 90 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülmüştü. Ahmet Kağan İ. ve annesi Yasemin İ. 2024'te Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

Evlerini ve birikimlerini kaybettiklerini belirten mağdurlar, yargılama sürecindeki gelişmeleri yakından takip ederken zararlarının karşılanmasını bekliyor. Gold Emlak davası, kasım ayında görülecek duruşmayla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı