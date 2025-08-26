Nallıhan'da İş Makinesi Taşıyan Kamyon, Kömür Taşıma Bandına Çarptı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kamyonun kömür taşıma bandına çarpması sonucu kazada yaralanan olmadı. Sürücü, kömür taşıma bantlarının yüksekliğine dikkat çekti.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyon, kömür taşıma bandına çarptı.
Kaza, dün gece Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi yüklü 06 BDN 43 plakalı kamyon, Çayırhan Kömür İşletmeleri'ne ait kömür taşıma bandına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan olmazken, kamyon sürücüsü Mehmet Turan, "Kömür taşıma bantları yüksekliği tartışılır" dedi.
Kazanın ardından kamyon yediemin otoparkına çekildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa