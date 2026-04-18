Muş'ta 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Muş merkez ilçede "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 17 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak, 3 yıl 2 ay hapis cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı