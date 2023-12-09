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Muş'ta göz yaşartıcı gazlar ve gaz maskelerinin kullanımı konusunda eğitim verildi

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Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline toplumsal olaylara müdahale esasları çerçevesinde göz yaşartıcı gazlar ve gaz maskelerinin kullanımı kursu verildi. Kursa toplam 21 kursiyer ve 1 eğitimci katıldı.

Muş'ta göz yaşartıcı gazlar ve gaz maskelerinin kullanımı konularında 21 kursiyere eğitim verildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline toplumsal olaylara müdahale esasları çerçevesinde göz yaşartıcı gazlar ve gaz maskelerinin kullanımı kursu verildi. Düzenlenen göz yaşartıcı gaz ve gaz maskelerinin kullanımı kursuna; Muş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden 6, Bulanık Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden 7, Malazgirt Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden 4 ve Varto Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden ise 4 personel katıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen kursa toplam 21 kursiyer ve 1 eğitimci katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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