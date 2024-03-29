Muş'ta 253 Gram Metamfetamin ve 2 Gram Sentetik Kannobinoid Ele Geçirildi

Muş'ta durdurulan araçta 253 gram sıvı metamfetamin, 2 gram sentetik kannobinoid ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılana açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda ilimize uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs 23 Mart 2024 günü kullanmış olduğu araçla yapılan takip ve kovalama neticesinde yakalanmış ve araçta gerçekleştirilen aramada; 253 gram ağırlığında sıvı metamfetamin maddesi, 2 gram ağırlığında sentetik kannobinoid ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak R.E. isimli şahıs TCK 188 kapsamında yapılan işlemlerin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MUŞ