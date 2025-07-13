Murcia'da Aşırı Sağcılar ve Göçmenler Arasında Şiddetli Çatışma

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İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde yaşlı bir adamın saldırıya uğramasının ardından göçmenler ile aşırı sağcı yerel halk arasında gerilim arttı. Çıkan çatışmalarda 5 kişi yaralandı ve 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde yaşlı bir adamın sokakta saldırıya uğramasının ardından göçmenler ile aşırı sağcı yerel halk arasında artan gerilim dün şiddetli çatışmaya döndü. Olayda 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

İspanya'nın Murcia Özerk Bölgesi'nde Çarşamba günü yaşlı bir adamın sokakta kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğraması, aşırı sağcı yerel halk ile göçmenler arasında gerilimi artırdı. Torre-Pacheco kasabasında yaşanan olayın ardından dün göçmenler ile yerel halk arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çıkan olaylarda 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

Saldırı soruşturuluyor

İspanya hükümetinin bölgedeki temsilcisi Mariola Guevara, yaptığı açıklamada saldırının soruşturulduğunu belirtti. Aşırı sağ grupların kasabaya gelişiyle birlikte artan "nefret söylemleri" ve "şiddete teşvik" eylemlerini kınadığını söyleyen Guevara, şiddeti kontrol altına almak üzere bölgeye ek Sivil Muhafızlar gönderileceğini söyledi.

Saldırıya uğrayan damın evinde tedavi altında olduğu öğrenilirken, saldırının neden gerçekleştiği belirsizliğini koruyor. Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde henüz kimse tutuklanmadı.

Murcia bölgesinde yer alan bu kasabanın çevresinde, bölge ekonomisinin temel taşlarından biri olan tarım sektöründe günlük olarak çalışan çok sayıda göçmen bulunuyor. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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