Muratlı Çevre Yolu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Muratlı Çevre Yolu'nun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis dolayısıyla görüş mesafesinin oldukça düştüğü yolda 34 ZG 0144 plakalı araç ile 59 VE 500 plakalı otomobilin karıştığı çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri tedaviyi reddederken, Nafiye K. adlı yaralı ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen trafik ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ