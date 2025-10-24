Muradiye'de 3 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - VAN