Muradiye'de 3 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir minibüste 3 bin 750 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - VAN
