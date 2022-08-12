Son dakika haberi... Muğla'da yıldırım kaynaklı orman yangını söndürüldü
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Son dakika haberi: Muğla'nın Yatağan ilçesinde fıstıkçamı ormanında çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde fıstıkçamı ormanında çıkan yangın söndürüldü.
Gökgedik ve Katrancı mahalleleri arasında fıstıkçamı ormanında yıldırım düşmesinden kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.