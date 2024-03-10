Muğla'da Kardeşini Vuran Şüpheliye Uçan Tekme

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheliyi uçan tekmeye yere savururken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Mart Cumartesi günü Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş K. (58) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Burak Ş. (35) ile karışlaştı. Otomobilindeki pompalı tüfeği çıkaran Durmuş K., herkesin gözü önünde Burak Ş.'yi bacağından vurdu. Bu sırada kardeşinin vurulduğunu gören Burak Ş.'nin ağabey Hakan Ş., saldırganı uçan tekme atarak yere düşürdü. Burak Ş.'nin husumetlisi tarafından vurulma anı ve sonrasında ağabeyinin saldırganı etkisiz hale getirdiği anlar çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarında saniye saniye kaydedildi.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Burak Ş., yapılan tedavisinin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burak Ş.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan Durmuş K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MUĞLA