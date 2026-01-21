Haberler

Muğla'da hurda hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Muğla'nın Bayır Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinden yaklaşık 20 bin TL değerindeki hurdaların çalındığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

Muğla'da oto sanayi sitesinde bir iş yerinde, iki kişinin hurdaları çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Bayır Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Arslan Oto Makas adlı iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Ercan Arslan'a ait dükkanda, dün sabah saat 05.00 sıralarında iki kişi tarafından hırsızlık yapıldı. Şüphelilerin, dükkan içerisinde bulunan ve yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen hurdaları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şüphelinin sanayi sitesi içerisinde rahat tavırlarla hareket ettikleri dikkat çekti. İş yeri sahibinin olayı fark etmesinin ardından durum jandarma ekiplerine bildirildi. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

