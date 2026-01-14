Muğla'da düzensiz göçmen sayısında yüzde 65 azalma

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, alınan tedbirler, önlemler ile düzensiz göçmen sayısında yüzde 65 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti.

Muğla'nın düzensiz göçmenlerin başta Avrupa olmak üzere geçiş güzergahında bulunması ve sınır il olması nedeniyle hem düzensiz göçmenlerin, hem de göçmen kaçakçıların sık kullandıkları bir il olduğunu belirten Vali İdris Akbıyık, "İlimiz sınır vilayeti olması nedeniyle denizler açısından Avrupa'ya geçmek isteyen birçok düzensiz göçmen ilimizi kullanmak istiyor. Bu çerçevede de geçtiğimiz yıla göre çok çok başarılıyız. Bu sayıları çok aza indirdik. 2025 yılında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 527 operasyonda 451 organizatör tutuklanmış. Yine 191 şahsa da adli kontrol kararı verilmiş. Bu çerçevede göçmen kaçakçılığında kullanılan 276 araca da el konulmuştur. Yine bizim bildiğiniz gibi mobil göç araçlarımız var. Bunları da çok verimli kullanıyoruz. 7 tane mobil göç aracımız hem düzenli kontroller yapıyorlar. Zaman zaman da jandarmayla, polisle beraber otellerde, konaklama yerlerinde bu çerçevede uygulamalar yapıyorlar. Bunun da göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli katkısını görüyoruz" dedi.

Yüzde 65 azalma var

Vali Akbıyık, alınan tedbirler, önlemler ile düzensiz göçmen sayısında yüzde 65 oranında bir düşüş yaşandığını belirterek, "Ülkeye girişinden bir çıkış noktası var. Buraya gelene kadar bayağı mücadele ediliyor. Emniyetimiz, jandarma ve bütün birimler. Yüzde 65 azaldı ama buraya da maalesef bulaşıyorlar. Türkiye'de geçici ikamet almış olanlar da bazen çıkmak için buraya geliyor Avrupa'ya çıkmak için. Çeşitli uygulamalarımız var, projelerimiz var işte biraz anlatmaya çalıştık. Mesela Datça'da bir yol kontrolü koyduk Balık aşıranda. Datça bir anda sıfırlandı. Yani yoğun olduğu yerlere özel tedbirler geçişiyor. Bunların kaçtıkları botların tespitinden, onun tamirini yapandan organize olarak bu işi yönlendirenler de bazı konaklama yerleri, oteller bunlar maalesef farkında olarak ya da olmayarak ev sahipliği yapıyor. İşte onların denetimini yaparak hep beraber iyi bir sonuca geldik inşallah. Tabii bunda uluslararası ve ulusal durumun da mutlaka etkisi vardır ama ilimizde gerçekten canla başla bütün arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Yüzde 65 azaldı bu sene. Geçen yıl kaç oldu yakalanan toplam 2025'te. 24-25 nasıldı? 6 binlere düşürdük 17 binden. İyi bir rakam. Ama tabii bunda birçok etken var. Dış politikadan iç politikaya kadar. Bizim diğer illerin müdahalelerinden buraya kadar. Ama buradaki arkadaşlar çok iyi çalışıyorlar" diye konuştu. - MUĞLA