Muğla'da Dolu ve Sağanak Yağış Tarım Alanlarında Hasara Yol Açtı

Muğla'da Dolu ve Sağanak Yağış Tarım Alanlarında Hasara Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın iç kesimlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, özellikle Menteşe ilçesindeki tarım alanlarında büyük hasara neden oldu. Zeytin ve üzüm bağları ile sebze bahçeleri zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla'nın iç kesimleri için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından, kentte etkili olan sağanak ve dolu yağışı Menteşe ilçesinin kırsal Esençay Mahallesi'nde hasara yol açtı.

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle özellikle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Tarım alanlarında yeşil yaprakların dolu nedeniyle zarar gördüğü öğrenilirken, zeytin ve üzüm bağlarının yaprakları ve tomurcuk meyvelerinde büyük oranda zarar oluştuğu açıklandı.

Kısa süreli ancak etkili olan fırtına sırasında bazı evlerin avlularında bulunan traktörlerin üzerlerine çökme tehlikesi taşıyan sundurma ve çatı parçaları düştü. Maddi hasarın yanı sıra vatandaşlar da yaşanan afet nedeniyle tedirginlik yaşadı.

Muğla'nın iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı devam ederken, Esençay Mahalle Muhtarı Edip Demirel, dün akşam saatlerinde başlayan ani sağanak ve dolu nedeniyle sebze ve meyvelerde büyük hasar oluştuğunu, özellikle zeytin ve asma yaprakları ile tomurcuk halindeki meyvelerin doludan zarar gördüğünü açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.