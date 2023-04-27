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Muğla'da alevler tırı küle çevirdi

Muğla'da alevler tırı küle çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.

Yangın, Muğla- Marmaris karayolu Kızılağaç mevkiinde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait tırdan karayolunda seyir halinde iken dumanlar yükselmeye başladı. Tır sürücüsü aracını kenara çekip yangın ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın motor bölümünde başlayan yangın tüm aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla Ula 3. Sayfa Haberler

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