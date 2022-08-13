Motosiklet Uçuruma Böyle Yuvarlandı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlandığı kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Aladağlar'da, hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken motosikletin uçuruma yuvarlandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yahyalı Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Motosiklet Uçuruma Böyle Yuvarlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.