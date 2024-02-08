Motosiklet sürücüsü ölümle dans etti...O anlar kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti tek teker üzerinde kullanan gençler, ölümle dans etti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, ön lastiğini kaldırıp ilerlemeye başladı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.
Motosiklet sürücüsü ölümle dans etti...O anlar kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti tek teker üzerinde kullanan gençler, ölümle dans etti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, ön lastiğini kaldırıp ilerlemeye başladı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.