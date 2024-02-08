Üye Girişi
Haberler

Motosiklet sürücüsü ölümle dans etti...O anlar kamerada

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti tek teker üzerinde kullanan gençler, ölümle dans etti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, ön lastiğini kaldırıp ilerlemeye başladı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Motosiklet sürücüsü ölümle dans etti...O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti tek teker üzerinde kullanan gençler, ölümle dans etti. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, ön lastiğini kaldırıp ilerlemeye başladı. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Hamidiye İnegöl Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title