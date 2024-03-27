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Motosiklet kazasında ölen gencin organları 5 kişiye umut olacak

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Motosiklet kazasında ölen gencin organları 5 kişiye umut olacak

SAMSUN - Samsun'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut olacak.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 21 Mart tarihinde motosiklet kazası geçiren 34 yaşındaki Ali Kara, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 Mart tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Ali Kara'nın organları ise ailesi tarafından bağışlandı. Organların alınması operasyonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli doktorlar organları başarılı bir şekilde çıkardı. Ali Kara'nın bağışlanan karaciğeri Erzurum'da, 2 böbreği Samsun'da, 2 korneası ise yine Samsun'da 5 nakil bekleyen hastaya umut olacak. Organ naklinin koordinatörlüğünü ise Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Çağatay Erman Öztürk ve Dr. Recep Erik yaptı.

Nakille ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Çağatay Erman Öztürk, "Motosiklet kazası sonrası hastanemize başvuran hastanın tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Aile ile yaptığımız görüşme sonrasında organ bağışına karar verildi. Bugün bu işlemi gerçekleştirdik. Aileye sabırlar diliyorum. Aile aslında tüm organlarını bağışladı ama bizler karaciğer, kornealar ve böbrekleri alabildik. Diğer organlar kullanıma uygun bulunmadı. Aile yüce bir görev yaptı ve organları bağışladı. Karaciğeri Erzurum'a gönderiyoruz. Her iki böbrek Samsun'da kullanılacak. Kornealar da yine Samsun bölgesinde kullanılacak. Böyle acılı durumda karar vermek çok zordur. Kadavradan organ bağışı çok önemlidir. Biz bunu vurguluyoruz. Karar vermek çok zor ama organ bekleyen binlerce hastamız var. Kadavranda organ bağışı olmazsa bunu yapamıyoruz maalesef" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Samsun Acil Durum 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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