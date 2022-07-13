Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Eskişehir'de minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Eskişehir'de minibüs ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün öğle saatlerinde Alpu'nun Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan üst geçitte meydana geldi. Tali yoldan çıkarak yoluna devam eden Hasan G. (39), kullandığı plakasız motosiklet ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşı istikametten gelen Önder İ. (41) idaresindeki 26 ADR 973 plakalı minibüsün sol ön kısmına çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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