Midyat'ta Çiçekçi Dükkanında Yangın

Midyat'ta Çiçekçi Dükkanında Yangın
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Mardin'in Midyat ilçesinde bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Seyfettin Güneştan Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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