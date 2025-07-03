Midyat'ta Çiçekçi Dükkanında Yangın

Mardin'in Midyat ilçesinde bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Seyfettin Güneştan Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN