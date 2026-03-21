Midilli Adası'nda Yunan çiftçilerden protesto: Türk yolcular adada mahsur kaldı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda çiftçilerin şap hastalığına bağlı alınan tedbirlere karşı düzenlediği protestolar sırasında limanın kapatılması sebebiyle bazı Türk vatandaşları adada mahsur kaldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda çiftçiler, yetkililerin hayvancılık alanındaki politikalarına karşı protesto düzenledi. Çiftçilerin öncülüğünde ve bir kooperatif aracılığıyla organize edilen eylemlerde, şap hastalığı nedeniyle alınan tedbirlere tepki gösterildi. Hastalık kapsamında süt alımlarının durdurulması ve hayvansal ürünlerin sevkiyatına getirilen kısıtlamalar üzerine üreticiler, tepkilerini göstermek amacıyla Midilli Limanı'nda bir araya geldi.

Protesto, yetkililerin bir idari binada gerçekleştirdiği toplantı sırasında düzenlenirken, yerel basın bazı üreticilerin süt dökerek eylem yaptığını aktardı. Üreticiler, günlük yaklaşık 60-70 ton süt üretildiğini ancak mevcut kısıtlamalar nedeniyle ürünlerini satamadıklarını belirterek çözüm talep etti. Hayvancılık faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini savunan çiftçiler, sorumlu yetkililerin istifasını istedi.

Türk yolcular da mahsur kaldı

Protestolar sırasında göstericiler liman giriş ve çıkışlarını kapattı. Bu gelişme nedeniyle ada ve çevresindeki deniz trafiğinde aksama yaşanırken, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu birçok yolcu da adada mahsur kaldı.

Yunanistan'da, 2025 yılının son aylarından bu yana çiftçilerin, hükümetin tarım ve hayvancılık politikaları ile sektörde artan maliyetlere karşı protesto eylemleri düzenlediği biliniyor. - MİDİLLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
