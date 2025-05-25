Mezuniyet Törenine Giderken Altınları Çalınan Aile Yardım Bekliyor

Kardeşinin mezuniyet törenine giderken altınlarını komşusu çaldı

İçinde 100 bin lira civarında altın takıların olduğu çantayı böyle çaldı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de kızlarının mezuniyet törenine giderken 100 bin lira değerinde altınların olduğu çanta komşuları tarafından çalınan aile, yetkililerden yardım talep ediyor. Altınları çaldıktan sonra Sakarya'ya giden hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Selim Karagöz ile Fikriye Karagöz Çifti kızları Pınar Seven ile birlikte diğer kızının Afyonkarahisar'daki mezuniyet törenine gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Ailenin en büyük kızı Pınar Seven, kardeşinin mezuniyet töreninde takmak için aldığı altınlarını da yanında getirdi. Baba Mehmet Selim Karagöz sabah saatlerinde eşyaları indirip araca yüklemeye başladı. Ardından Karagöz, kızı Pınar Seven'e ait içinde 100 bin TL'lik takı olan makyaj çantasını evlerinin bahçe duvarına koydu. O sırada ailesiyle yoldan geçen komşuları çantayı duvarın üzerinde görünce alıp içine baktı ve elindeki poşete koyarak yoluna devam etti. Daha sonra minibüse ve Marmaray'a binerek Sakarya'ya gitti. Çantanın olmadığını fark eden aile çevredeki güvenlik kameralarına bakıp, görüntülerle birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri adamın evinde arama yapsa da çantayı bulamadı. Adamın eşi kocasının Sakarya'ya gittiğini söyledi. Ekipler ardından şüpheli şahsın ifadesine başvurdu. Şüpheli şahıs ise çantayı alıp daha sonra yüz metre ilerde bıraktığını söyledi. Kızının altınları bulunamayan Fikriye Karagöz yetkililerden yardım talep ediyor.

Öte yandan şüpheli şahsın çantayı çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Çantanın içinde 100 bin lira civarında altın takılarımız vardı"

Altınları çalınan Pınar Seven'in annesi Fikriye Karagöz "Biz yola çıkacaktık. Eşim evden valizleri aşağı indiriyordu. Kızımın bütün takıları altınları makyaj çantasındaydı. Çanta valizlerin altında kalmasın diye eşim duvarın üzerine koymuştu. Önemli eşyalar olduğu için valizlerin içine koymadık. Eşim önce valizleri araca koyuyor onu da kucağımıza alacaktık. Biz eşyaları araca yerleştirirken onlar arkamızdan gelip valizi alıp içindeki eşyalara bakıyor, sonra siyah bir poşetin içine koyuyor. Daha sonra adam minibüslere binip Sakarya'ya götürüyor. Valiz burada olmadığı için polis bir şey ispat edemiyor. Çanta burada olmadığı için gelin bakın dediler. Ama bizim çantamızı alıp Sakarya'ya götürmüşler. Babayla kızı gitmiş kadın burada kalmış. Baba bizim valizimizi Sakarya'ya götürmüş. Çok mağduruz bizim valizimizi, eşyalarımızı getirsin. 1 haftadır perişanız. Çantanın içinde 100 bin TL civarında altın takılarımız vardı. İnsafa gelsin getirsin takılarımızı. Devletimizden bizim takılarımızı bulmasını rica ediyorum. İfadesinde ben aldım yüz metre ilerde bıraktım diyor. Ben çevredeki kameralara baktım hiç bırakmamış" şeklinde konuştu.