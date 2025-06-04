Mersin'deki Kampta Üçüncü Öğrenci de Hayatını Kaybetti

Mersin'deki Kampta Üçüncü Öğrenci de Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'deki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kamp alanında denizde boğulma tehlikesi geçiren 75 öğrenciden 17 yaşındaki Alperen Bayraktar, 4 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatıldı.

Mersin'de 4 gün önce kampta meydana gelen ve 2 öğrencinin hayatını kaybettiği olayda vefat edenlerin sayısı 3'e yükseldi. 4 gündür şehir hastanesinde yoğun bakımda tedavisi süren 17 yaşındaki Alperen Bayraktar da bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Haziran'da Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampı'na Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Merkezi'nden gelen 75 öğrenci için denize girme etkinliği düzenlendi. Güvenlik şeridini aşan öğrencilerden 6'sı çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden 17 yaşındaki Mehmet Erdem Akdeniz ile 16 yaşındaki Cemal Emre Kurt hayatını kaybetti. Öğrencilerden Mehmet Emre Ankara'da, Cemal Emre ise Çorum'da toprağa verildi.

4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Özel bir hastaneye sevk edilen ve durumu ağır olan Alperen Bayraktar ise (17) yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrenci ise taburcu edildi. 4 gündür şehir hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Bayraktar'dan bugün acı haber geldi. Doktroların tüm müdahalesine rağmen Bayraktar'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Mersin Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası

1 milyon liradan fazla para cezası! Bakanlık o maden ocağını affetmedi
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Jose Mourinho'nun geleceği bu maça bağlı

Mourinho'nun geleceği bu maça bağlı
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe Papara ile olan sponsorluğu iptal etti

Fenerbahçe Papara ile olan sponsorluğu iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.