Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Mersin'de Tefecilere Operasyon: 70 Milyon TL Haksız Kazanç

Mersin'de Tefecilere Operasyon: 70 Milyon TL Haksız Kazanç
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de tefecilik yaparak 70 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı. Emniyet güçleri, zorla tahsilat yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'de 70 milyon TL kazanç sağlayan 2 tefeci tutuklandı

MERSİN - Mersin'de tefecilik yaparak 70 milyon TL haksız kazanç sağlayan ve zorla tahsilat yapmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilik yapan zorla tahsilat gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas ve titiz çalışmada maddi sıkıntı yaşayanlara yüksek faiz karşılığı borç para vererek, yüksek meblağlı senet imzalattıran 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden ikisinin, ödeme güçlüğü çeken müştekilerin iş adreslerine giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis eş zamanlı operasyon yaparak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Vatandaşlardan toplamda 70 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edile şüpheliler ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 135.000 TL nakit para ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.