Mersin'de Tefecilere Operasyon: 70 Milyon TL Haksız Kazanç

Mersin'de 70 milyon TL kazanç sağlayan 2 tefeci tutuklandı

MERSİN - Mersin'de tefecilik yaparak 70 milyon TL haksız kazanç sağlayan ve zorla tahsilat yapmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilik yapan zorla tahsilat gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı hassas ve titiz çalışmada maddi sıkıntı yaşayanlara yüksek faiz karşılığı borç para vererek, yüksek meblağlı senet imzalattıran 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden ikisinin, ödeme güçlüğü çeken müştekilerin iş adreslerine giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis eş zamanlı operasyon yaparak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Vatandaşlardan toplamda 70 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edile şüpheliler ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 135.000 TL nakit para ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.