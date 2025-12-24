Haberler

Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

Mersin'de bir markette alışveriş yaptıktan sonra cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı ve polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde bir markette yaşandı. Alınan bilgiye göre, otomobille markete gelen şüpheli, alışveriş yaptıktan sonra tezgaha koyduğu kendi telefonunu aldıktan sonra kasadaki şahsın cep telefonunu da el çabukluğu ile çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve polis merkezi ekipleri şüpheli şahıs ile aracı kullanan şahsı tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. - MERSİN

