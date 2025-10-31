Haberler

Mersin'de 'Loca Bileti' Dolandırıcılığına Sıkı Operasyon

Mersin'de bir futbol kulübü adına loca bileti satan dolandırıcı şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Operasyonda 565 bin TL ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Mersin'de bir futbol kulübü adına loca bileti satışı yöntemiyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Operasyonda deste halinde 565 bin TL ele geçirilirken, şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir spor kulübü adına 'loca bileti' satışı üzerinden dolandırıcılık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarında şüphelilerin kendilerini bir spor kulübünün yöneticisi olarak tanıttığı, kulübe ait olduğu iddiasıyla loca bileti satışı yaptıkları ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Polis, 6 farklı adrese ve 2 konaklama işletmesine eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir adresteki çekmeceden yüklü miktarda para çıktı. Aramalarda toplam 565 bin TL, 24 adet cep telefonu, 16 adet sim kart, 3 adet harici disk, bir miktar uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan, 8'i ise mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 şüpheli tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
