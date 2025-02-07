Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç kaçakçılık olayını ortaya çıkardı.

DETAYLI ARAMA YAPILDI

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre alıcısı E.B olan konteynerlerde, kazma, kürek, bel, halı, dokumaya elverişli maddeler bulunduğu beyan edildi. Gümrük görevlileri, risk analizinin ardından 12 konteynerde yoğunluk tespit edince detaylı arama yapma kararı aldı.

24 LÜKS OTOMOBİL VE CİP ÇIKTI

Kapaklar açılınca ortaya çıkanlar herkesi şaşırttı. Konteynerlerden beyan edildiği gibi el aletleri ve dokumaya elverişli maddeler değil, çeşitli marka ve modellerde 24 lüks otomobil ve cip tipi araç vardı.

DEĞERİ TAM 357 MİLYON LİRA

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada araçların değerinin 357 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Çalıntı ya da kayıp bildirimleri olmayan araçlara el konuldu.