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Mersin'de hastane yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de hastane yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni devlet hastanesinin bodrum katında bulunan yemekhanede çıkan yangın korkuttu.

Mersin'de hastane yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni devlet hastanesinin bodrum katında bulunan yemekhanede çıkan yangın korkuttu. Yangın nedeniyle kısa süreliğine panik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Tarsus Devlet Hastanesi'nde bodrum katında bulunan yemekhane koridorunda kısa devre nedeniyle aküler patladı. Buna bağlı olarak panoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede görevli personellerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangından dolayı yemekhane bölümünde yoğun duman oluştu. Dumandan dolayı kısa süreliğine panik yaşanırken, poliklinik bölümünde bulunan hastalar dışarı çıktı.

Olayda herhangi olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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