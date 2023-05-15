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Mersin'de hastane yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu

Mersin'de hastane yemekhanesinde çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni devlet hastanesinin bodrum katında bulunan yemekhanede çıkan yangın korkuttu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni devlet hastanesinin bodrum katında bulunan yemekhanede çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Tarsus Devlet Hastanesi'nde bodrum katında bulunan yemekhane koridorunda kısa devre nedeniyle aküler patladı. Buna bağlı olarak panoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede görevli personellerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangından dolayı yemekhane bölümünde yoğun duman oluştu. Duman sebebiyle kısa süreliğine panik yaşanırken, poliklinik bölümünde bulunan hastalar dışarı çıktı.

Olayda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Devlet Hastanesi Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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