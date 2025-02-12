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Mersin'de Cep Telefonu Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin'de Cep Telefonu Kaçakçılığı Operasyonu
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Silifke ilçesinde cep telefonu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli, çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Jandarma, şüphelinin adresinde yaptığı operasyonda 15 cep telefonu, 1 tablet ve çeşitli aksesuarlar ele geçirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde cep telefonu kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli, çok miktarda gümrük kaçağı telefonla birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde bir şahsın yurt dışından getirdiği gümrük kaçağı cep telefonlarının ticaretini yaptığı yönünde bilgi alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresinde arama yapan ekipler, 15 adet cep telefonu, 1 tablet, 16 akıllı kol saati, 35 şarj aleti, 15 kablosuz kulaklık ile 4 adet cep telefonu soğutucusu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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