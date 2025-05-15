Mersin'de Almanya'daki Yaşlıları Dolandıran 10 Kişilik Şebeke Çökertildi

Mersin'de Almanya'daki Yaşlıları Dolandıran 10 Kişilik Şebeke Çökertildi
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Mersin'de kurulan çağrı merkezi üzerinden Almanya'daki yaşlı vatandaşları dolandıran 10 kişilik bir şebeke, polis operasyonuyla yakalandı. Şebeke, yaşlılara elektrik ve doğalgaz aboneliklerinde yüksek tarifelere geçiş yaparak komisyon elde ediyordu.

Mersin'de kurdukları çağrı merkezi üzerinden Almanya'daki yaşlı vatandaşları dolandıran ikisi yabancı uyruklu 10 kişilik şebeke 'Call Center' operasyonu ile çökertildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gelen bir ihbar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin yapılan hassas ve titiz planlı çalışmasında Almanya'daki yaşlı vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşarak, dolandırıcılık yapan şebeke belirlendi. Mezitli ilçesinde çağrı merkezi kuran şebekenin genelde Alman yaşlı yabancı ülke vatandaşlarını arayarak elektrik ve doğalgaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıyacaklarını söyleyip tersini yaparak yüksek tarifelere taşıdığı, bu sayede komisyon alarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda yurtdışında da benzer suçlardan kaydı olan 2 Alman vatandaşı ile 6'sı yurtdışı doğumlu 8 Türk vatandaşı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Çağrı merkezi ve şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 6 adet laptop, 3 adet tablet, 13 adet bilgisayar kasası, 1 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet masaüstü bilgisayar, 31 bin 800 Euro, bir miktar nakit para ve çok sayıda yazılı materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin çok iyi derecede Almanca bildiği öğrenildi. Emniyette ifadesi alınacak olan şüphelilerin 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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