Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 210 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Güncelleme:

Mersin'de yapılan bir operasyonda bir şahsın evinde 210 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de bir şahsın evinde yapılan aramada 210 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 210 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirirken, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli? Sadettin Saygı kimdir? AK Parti Konya- Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı kaç yaşında, nereli? Serhat Barbaros kimdir? Zafer Partisi Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı Serhat Barbaros kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title