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Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

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Operasyon düzenlenen ve 126 kişinin tutuklandığı Maydonoz Döner soruşturmasında Maydanoz Döner'in kurucusu Ömer Şeyhin'in ifadesi ortaya çıktı. FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada Ömer Şeyhin 111 sayfalık ifade verdi. Şeyhin ifadesinde, şirket ortağı olarak görünen birçok kişiyi tanımadığını iddia etti.

Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finans sağladığı belirlenen 126 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI İLE BAŞLADI

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti. R.Ö.'nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER'e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti. Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.

MAYDONOZ DÖNER'İN 1 NUMARASININ İFADESİ

Yenişafak'ta er alan habere göre; Antalya merkezli yürütülen ve 8 ülke, 87 şehirde faaliyet gösteren döner zincirine yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklanan şirket ortaklarından Ömer Şeyhin, 111 sayfalık bir ifade verdi. Şirket ortağı olarak görünen birçok kişi hakkında bilgi istenen Şeyhin, bu isimlerin tamamı için "Tanımıyorum" yanıtını verdi.

Yetkililer, Şeyhin'e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve 1 yıl hapis yatan Metin Eroğlu ile FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında bulunan Gökhan Ertaş'ı tanıyıp tanımadığını sordu. Şeyhin bu soruya, şu yanıtı verdi:

"Metin Eroğlu ve Gökhan Ertaş'ın FETÖ ile iltisaklarını ilk kez burada sizden öğreniyorum. Kendileriyle yaklaşık 6 aydır tanışıyorum. Metin Eroğlu'nun, Arap yatırımcılara hisse satışı konusunda resmi bir bağı olmamasına rağmen tüm işlemlerde ve görüşmelerde bulunduğu doğrudur. Gökmen Ertaş ise Metin Eroğlu'nu kendi elemanı gibi kullanıyordu."

Şeyhin, soruşturma kapsamında Ankara'daki döner şubelerinden birinin sahibi olarak bilinen, FETÖ iltisakı gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası istenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Levent Doğan hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: "Kendisini, Ankara'daki Maydonoz Döner şubelerimizden birinin sahibi olarak biliyorum. Ancak FETÖ ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair bilgim yok."

Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTekin Avci:

Galatasaray'a sponsorluğu kim organize ediyor gs deki adamlarının kimler?

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Haber Yorumlarıcarlosdavinci:

kıvrakspor kulübe para sokmak için takla üstüne takla atıyor.

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Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Eski çalışanın kimlik bilgilerinin ifşası çok yanlış..

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Haber Yorumlarıqzmgzn4kx4:

adamı kamuya alma özel şirkete alma yurtdışına çıkarma naptın bu adam o zaman as ne bekliyorsun taş mı yesin bu adam namusuyla para kazanması mı zoruna gitti çalsın mı çırpsın mı

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