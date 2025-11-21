Maydonoz Döner Davasında FETÖ İddiası: 35 Sanık Tahliye Edildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı 'Maydonoz Döner' zincirine yönelik terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla 70 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme ara kararında 35 sanığın tahliyesine karar verdi.

TMSF'nin kayyum olarak atandığı 'Maydonoz Döner' zincirine yönelik silahlı terör örgütü FETÖ'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla 70 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda 5 gündür görülen duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

35 sanığa tahliye, 11 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, 35 sanığın tahliyesine hükmederken 11 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 70 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, FETÖ'nün finans temini için yeni yöntemler aradığı ve deşifre olmamak amacıyla tedbir faaliyetlerine azami özen gösterdiği, Merkezi İstanbul'da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ'nin sahibi olduğu isim hakkı (franchise) sistemiyle bayilik veren Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki ve yurt dışında bulunan bazı şubelerinin resmi/gayri resmi ortaklarının ya da aile yakınlarının FETÖ/PDY ile iltisaklı şahıslardan seçildiği ve franchise hakkını alan şirketlerin legal ortaklarının haricinde arka planda örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydı bulunan şahısların belirlenen bedeller karşılığında şirkete gayri resmi ortak yapıldığı kaydedildi.

Maydonoz Döner'in şubelerinin hem resmi ortaklarının hem de gayri resmi ortaklarının örgüt tarafından işlem gören kişiler arasından, yine örgüt tarafından uygun görülen şahıslardan seçildiği, mevcut yatırımcılardan referans gösterilmeden ortaklığa girilmediği, şirket tarafından bunun "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırıldığı, şirketin isim hakkı bedelinin piyasada bulunan benzer firmalara göre çok düşük olduğu, illerde bayilik verilecek kişilerin örgütsel kapsamda işlem gören ya da örgütle iltisağını devam ettirenlerden seçildiği bildirildi.

İddianamede 70 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 4'er aya kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL