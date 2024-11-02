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Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile sallatınlı bir ilişki yaşayan Wanda Nara, aralarında daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile Cadılar Bayramı partisine katıldı. Icardi de bu gelişme üzerine Nara'yı takipten çıktı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara, özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çiftle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.

L -GANTE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde cüretkar pozlarıyla gündem olan Wanda Nara, bu kez de aralarında daha önce aşk dedikoduları çıkan L-Gante ile görüntülendi. Nara'nın Arjantinli rapçi ile birlikte Cadılar Bayramı partisine katıldığı ortaya çıktı.

ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI

Icardi, bu görüntüler sonrasında çok konuşulacak bir harekete imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, Wanda Nara'yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı

Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
Kaynak: Haberler.com / Salim Can Özcan - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet null:

Sayfa haber sayfası değil adeta Galatasaray antisayfası

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