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Antalya'da suç gelirlerini aklama operasyonu: 22 gözaltı

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MASAK raporu üzerine Antalya'da düzenlenen operasyonda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik 39 şüpheliden 22'si yakalandı. Şüphelilerin işlem hacminin 5,8 milyar lira olduğu belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen rapor üzerine yürütülen incelemelerde, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yönelik operasyonda 39 şüpheliden 22'si yakalanırken, 3'ünün cezaevinde, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen IBAN analizleri kapsamında olay araştırmaları ve şüpheli işlem açıklamaları değerlendirilerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildi.

Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce her bir şüpheli hakkında ayrı ayrı detaylı inceleme yapılarak rapor hazırlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin öncül suç araştırmalarında, toplam 39 şüphelinin işlem hacminin 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 lira olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, şüpheliler hakkında daha önce yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapıldığı, hesaplarına gelen paraların bu öncül suçlarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

İncelemelerde, şüphelilerin hesaplarına aktarılan paraların izinin kaybettirilmesi amacıyla çok sayıda banka hesabına bölünerek gönderildiği ve kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 39 şüpheliden 22'si yakalanırken, 3 şüphelinin cezaevinde, 4 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Operasyonlarda 21 cep telefonu, 19 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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