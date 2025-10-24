Marmaris'te Tefecilik Yapan Dört Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, tespit edilen dört kişiyi üç ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin oto sanayi bölgesinde paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri ve karşılığında boş senet imzalattıkları belirlendi. Elde edilen delillerin ardından harekete geçen ekipler, Marmaris'te belirlenen ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibe alınan E.D., S.T., S.D. ve S.K. isimli 4 şüphelinin tefecilik faaliyetleri sonucunda 21 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA