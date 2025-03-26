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Market Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Market Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir markette, müşteri kılığına giren A.Ü. kasiyerin telefonunu çaldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edilen hırsız, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da girdiği markette kasiyerin telefonunu poşete koyarak çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyurt ilçesindeki bir markette meydana geldi. Alınan bilgilere göre, müşteri kılığında içeriye giren A.Ü., aldığı ürünlerle birlikte kasaya yöneldi. Kasiyerin dikkatini başka yöne çeken A.Ü., hızlı hareketlerle kasiyerin telefonunu kasanın önünden alarak poşete koydu. A.Ü.'nün marketten ayrılmasından bir süre sonra durumu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanan A.Ü. gözaltına alınırken, çaldığı telefon sahibine iade edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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