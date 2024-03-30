Mardin'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 tutuklama

Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan 2 şahıs tutuklandı.

28 Mart günü, Artuklu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olaya karışan 4 kişi, polisin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 5 adet mermi ve 1 satır ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN